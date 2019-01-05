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Ставки по ипотеке в России вырастут в январе 2019 года

, ИА "Амител"
Однако для рынка это скорее традиционное повышение

В начале 2019 года банки повысят ипотечные ставки в среднем на 0,25-0,5%, сообщает "Российская газета".

По мнению руководителя Аналитического Центра компании "Русипотека" Сергея Гордейко, повышение ипотечных ставок в январе уже можно назвать традиционным и шоковым для ипотечного рынка оно не станет.

 "Если посмотреть с июля, ни один банк не повышал ставки сразу на 1-2 процента. Обычно повышения были минимальными на 0,25 — 0,5 процента за раз. Поэтому банки, которые уверены в необходимости повышения ставок, поднимут их на 0,5 процента, те, что осторожничают, — на 0,25 процента", — говорит Сергей Гордейко.

Эксперт прогнозирует, что в январе средняя ставка приблизится к 10,5 – 11%. ОГордейко также считает, что повышение ипотечных ставок не имеет отношению Центробанка РФ по ключевой ставке.

В то же время подорожание ипотеки создает риски для рынка недвижимости. Весь 2018 год ипотека была основным фактором роста продажи квартир. Это привело к достижению новых рекордов по количеству сделок.

Управляющий партнер "Метриум" Мария Литинецкая считает, что повышение ставок крупнейшими банками может привести к замедлению темпов прироста спроса, которые наблюдались в последние три года. Затем активность покупателей и вовсе снизится. Однако не исключено, что стимулированием ипотеки снова может заняться государство.

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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