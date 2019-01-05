4 января советский и российский литературовед и филолог, эксперт по творчеству Владимира Набокова, Борис Аверин скончался в Санкт-Петербурге. Ему было 77 лет. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" коллега Аверина – доцент СПбГУ, писатель Андрей Аствацатуров.
"Сегодня скончался Борис Валентинович Аверин — замечательный ученый, блестящий лектор, специалист по серебряному веку, добрый, сердечный человек. Помню, с каким удовольствием я ходил на его лекции в 1987 -м году и потом, спустя годы, слушал его научные доклады. Профессионализм, ясность ума, интеллигентность — все эти качества были органичны его яркой личности, идеально сочетались с добротой и внутренней силой. Никогда не помню, чтобы он о ком-нибудь говорил плохо или что-то отрицал. Он был из тех, кто умел принимать жизнь", — написал Аствацатуров.
Борис Аверин родился 11 марта 1942 года в поселке Сандово. В 1962 году окончил геофизический факультет Ленинградского арктического училища. В 1963 году поступил на заочное отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета. В 1970 году поступил в аспирантуру на кафедру истории русской литературы филологического факультета ЛГУ. С 1974 года — преподаватель Ленинградского государственного университета. В 1999 году защитил докторскую диссертацию "Романы В. В. Набокова в контексте русской автобиографической прозы и поэзии".
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