Народный артист России Иван Бортник скончался 4 января в Москве. Ему было 79 лет. Об этом на своей странице в Facebook рассказал актер Владислав Маленко.
Артист скончался 4 января в 23:00. По словам супруги Ивана Бортника, причиной смерти скорее всего стал тромб.
"Иван скончался вчера в 23:00. Врачи говорят, что скорее всего тромб", — цитирует ТАСС супругу актера Татьяну Борзых.
Иван Бортник родился 16 апреля 1939 года в Москве. Учился в ГИТИСе и Московском театральном училище имени Б.В. Щукина. В 1961 году окончил училище и был принят в Московский драматический театр им. Н. В. Гоголя. Дебют в кино состоялся тогда же — в фильме Всеволода Воронина "Исповедь" Иван исполнил роль художника Василия.
Иван Бортник известен своими ролями в фильмах "Родня", "Место встречи изменить нельзя", "Иван да Марья", "Вторая попытка Виктора Крохина", "Объяснение в любви", "Зеркало для героя". В Театре на Таганке он принимал участие в таких спектаклях, как "Гамлет", "Пугачев", "Три сестры", "Павшие и живые", "Владимир Высоцкий" и других.
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