Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко проводит новогодние праздники в Республике Алтай. Прибыл он в региона 29 декабря вместе с семьей, сообщает Telegram-канал Незыгарь.
По данным канала, остановился высокопоставленный чиновник в пятизвездочном отеле "Алтай-Резорт".
Отметим, что в последнее время Горный Алтай стал довольно популярным местом отдыха у столичных гостей. Так, в середине декабря фотографии с отдыха в республике выставляли актеры Павел Деревянко и Артем Ткаченко. В октябре на Алтае отдыхала депутат Госдумы Наталья Поклонская.
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