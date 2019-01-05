В Камне-на-Оби сотрудники ДПС устроили погоню за неподатливым водителем такси. Видео преследования опубликовали "Каменские известия".
Сотрудники Каменской ДПС дежурили на въезде в город со стороны Барнаула в рамках профилактического мероприятия "Нетрезвый водитель". Они попытались остановить автомобиль Toyota Caldina, но, как пояснил начальник ГИБДД МО МВД России "Каменский" Владимир Волков, водитель не подчинился законным требованиям и стал скрываться от погони.
За непослушным водителем начали погоню все дежурившие в это время патрули. Автомобиль удалось задержать на улице Каменской. Водителем оказался мужчина около 50-ти лет. Без внешних признаков алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.
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