В ближайшие годы инвесторы направят более 1,9 млрд рублей на создание объектов на площадке автотуристического кластера "Золотые ворота" на Бийск, сообщает ТАСС со ссылкой на управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.
Администрация Бийска подписала соглашения о реализации проектов на территории кластера с семью инвесторами. Из них уже функционируют следующие объекты: "Арт-эко отель "Алтай", ТРЦ "Воскресенье", ТРК "Старый город".
Планируется, что во втором квартале 2019 года на территории туркластера откроется комплекс придорожного сервиса "Горная страна" с кафе магазином сувениров. Также, в 2019 году начнется строительство торгово- лингвистического комплекса.
Помимо этого, в настоящее время ведутся переговоры с предпринимателями из Бийска, которые , возможно, также станут инвесторами туркластера. В планах – создание экскурсионных объектов и объектов для автопутешественников.
Напомним, что в декабре 2018 года депутаты Госдумы взяли на особый контроль туркластер "Золотые ворота Алтая".
"По данным в документах, которые нам предоставили, значится всего лишь 7% готовность объектов, строительство которых предусмотрено в рамках создания автотуристического кластера "Золотые ворота". А представители администрации утверждают, что этот процент равен 74", — отметил на заседании Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи его председатель Михаил Дегтярев.
Создание автотуристического кластера входит в программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)". "Золотые ворота" Алтая должны включить в себя четыре объекта инженерной инфраструктуры и 16 объектов туристской (придорожная гостиница, мотель, мини-отели повышенной комфортности, кемпинг с инфраструктурой, комплекс с торгово-бытовым объектом, автомойка, кафе, спортивно-оздоровительный центр и так далее). Общая проектная стоимость согласно Сводному плану 2011 года составляла 1,4 млрд рублей, из них 404 млн рублей это средства федерального бюджета и субъекта, а 848 млн рублей — внебюджетных источников. На данный момент введено только два объекта, общее количество сокращено до девяти.
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