Список самых опасных в мире смартфонов составили аналитики Федерального агентства США по связи. При изучении учитывался уровень SAR-излучения, который показывает количество вредного воздействия гаджета на человека. Об этом сообщает "Федеральное агентство новостей".
Самым опасным оказался смартфон Google Pixel 3 XL. Оказалось, что у этой модели — максимальный показатель излучения. Он составляет 1,52 Вт/кг, для тела и головы — 1,35 Вт/кг,
Второе место также занял телефон от Google — Pixel 3 с показателем 1,34 Вт/кг. Третье досталось телефону OnePlus.
Четвертым в списке опасных телефонов оказался LG V40 и смартфоны iPhone XS Max и XS. Их показатели далеки от критических, однако выше средних по списку.
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