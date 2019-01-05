Из-за ремонта путепровода на пересечении проспекта Строителей и Павловского тракта в Барнауле образовалась серьезная пробка.
По данным сервиса "Яндекс. Пробки" проспект Строителей стоит практически от Красноармейского проспекта. Автомобили двигаются со скоростью 3 км/ч. Также пробка собралась на Павловском тракте от Рыбозаводского проезда до пр-кта Строителей. На этом участке автомобили двигаются со скоростью 5 км/ч.
Фото: yandex.ru/maps
Напомним, что движение под мостом на пересечении Павловского тракта и пр-кта Строителей ограничено с 22:00 4 января до 17:00 6 января. Проезжую часть проспекта Строителей заузили, а движение трамвая №5 на участке прекратилось: маршрут укоротится до Депо №1 (проспект Коммунаров) при движении с конечной остановки "Мясокомбинат". На курсирование пассажирских поездов ремонт не повлияет.
По словам железнодорожников, ремонтные работы решено провести на основании экспертизы специализированного научного учреждения, которая была проведена из-за произошедшей аварии. 17 июля водитель грузовика МАЗ при буксировке экскаватора грубо нарушил ПДД, врезался в пролетное строение железнодорожного путепровода и повредил ее.
Комментарии