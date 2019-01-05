11-месячный мальчик, которого спасли из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, начал самостоятельно дышать. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу здравоохранения Челябинской области.
"За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация (извлечение интубационной трубки из просвета гортани и трахеи), он перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке", — сказали в пресс-службе.
11-месячный младенец был обнаружен спасателями спустя 35 часов после обрушения подъезда в десятиэтажном доме в Магнитогорске. Трагедия произошла 31 декабря 2018 года. У малыша было серьёзное обморожение конечностей, закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени, общее переохлаждение.
По последним данным, при взрыве погибли 39 человек. Причиной произошедшего власти считают взрыв бытового газа. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
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