Полицейские Барнаула задержали мужчину, который продал ранее арендованный гараж. Об этом сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По предварительным данным, 38-летний мужчина в течение нескольких месяцев арендовал гараж. Но позднее хозяин гаража попросил его освободить арендуемую территорию. Увидев, то гараж остался на месте, предприимчивый барнаулец решил его продать. Хозяин обнаружил пропажу и немедленно обратился в полицию. Сумма причиненного ущерба составила 200 тыс. рублей.
Злоумышленника удалось задержать. Свою вину он признал. Сейчас сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).
Комментарии