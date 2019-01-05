Суббота, 5 Январь, 16:30

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нужно ли Барнаулу так много новогодних елок и на какую из них вы точно пойдете?

Нужна ли елка на площади Сахарова?

Спецпроекты

$ 69,47
€ 79,46
274848
Обь
10см -19

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Итоги-2018Новый год - 2019Парламент Алтайского края
Новости

В Барнауле задержали мужчину, который "украл" гараж

, ИА "Амител"
Свою вину барнаулец признал

Фото: arh.baraholka.com.ru

Полицейские Барнаула задержали мужчину, который продал ранее арендованный гараж. Об этом сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительным данным, 38-летний мужчина в течение нескольких месяцев арендовал гараж. Но позднее хозяин гаража попросил его освободить арендуемую территорию. Увидев, то гараж остался на месте, предприимчивый барнаулец решил его продать. Хозяин обнаружил пропажу и немедленно обратился в полицию. Сумма причиненного ущерба составила 200 тыс. рублей.

Злоумышленника удалось задержать. Свою вину он признал. Сейчас сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
16:27
Шереметьево признали самым пунктуальным аэропортом в мире 0
15:48
В Барнауле задержали мужчину, который "украл" гараж 0
15:24
Эксперты рассказали, у кого в 2019 году вырастут зарплаты 0
14:57
Спасенный в Магнитогорске 11-месячный мальчик начал самостоятельно дышать 0
14:20
Пробка образовалась в Барнауле из-за ремонта моста на пр-кте Строителей 0
13:49
Более 1,9 млрд рублей вложат в туркластер "Золотые ворота" в Бийске 0
13:16
Американские эксперты составили список самых опасных смартфонов 0
12:45
18-летний парень пропал в Барнауле 0
12:13
Экипажи ГИБДД в алтайском городе устроили погоню за непослушным водителем 0
11:50
Замруководителя администрации президента Сергей Кириенко отдыхает на Алтае 0
11:21
Народный артист России Иван Бортник умер в Москве 0
10:50
Рубцовчанка: мифы и правда о жизни Раисы Горбачевой 30
10:16
Ставки по ипотеке в России вырастут в январе 2019 года 0
09:47
Названы продукты, которые вызывают тревожность и панические атаки 0
09:13
Скончался российский литературовед и филолог Борис Аверин 0
08:46
В каких барнаульских храмах пройдут Рождественские богослужения 1
08:16
Как приготовить безалкогольный глинтвейн и другие согревающие коктейли 0
07:50
Россия проиграла США в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею 0
07:34
Сами не ожидали: как "Комфортная городская среда" меняет облик Рубцовска 0
07:19
Со смыслом и с душой: что принято дарить на Рождество 1
07:03
Время домашнего уюта: новогодние скидки в ТВК "Республика" 0
06:48
Домашние "белые мишки": фото очаровательных самоедских собак 1
06:32
Волшебно и таинственно: когда святки в 2019 году 0
06:17
Морозы и небольшой снег: прогноз погоды в Алтайском крае на 5 января 0
06:01
Больше не декорации к фильму ужасов: как меняется Алейск 0
23:06
Правительство согласовало переезд ряда министерств в "Москва-Сити" 0
22:40
Эксперты назвали самые продаваемые в России внедорожники и кроссоверы 0
22:07
Барнаульские полицейские задержали местного жителя за закладку наркотиков 0
21:55
Шедевры мастера: Зурабу Церетели исполнилось 85 лет 0
21:06
Сверхтяжелую российскую ракету назвали "Енисей" 0
20:04
Стало известно, где находится самая длинная ледовая горка в Алтайском крае 0
19:51
Молодая сибирячка лопатой проломила голову обидчику своего парня 1
19:27
Экс-министру финансов Подмосковья предъявили обвинение в растрате 0
18:57
Опубликованы имена 39 жертв обрушения дома в Магнитогорске 0
18:27
30-градусные морозы и снег ждут жителей Алтайского края 5 января 0
17:49
Почти 20 населенных пункта остались без света в Крыму из-за непогоды 0
17:26
Озеро Михайловское расчистили в Алтайском крае за полтора года работ 0
16:57
Помпео объявил о начале вывода войск США из Сирии 0
16:26
"Гордость России" назвала барнаульского пенсионера героем недели 0
16:00
Узором кружевным укутан наш славных город Барнаул 0
15:56
Дмитрий Киселев зачитал рэп в эфире канала "Россия 1" 1
15:26
В Германии спрогнозировали ухудшение отношений с Россией 1
14:57
Запрет на посещение цирков несовершеннолетними предлагают ввести в России 4
14:29
Очевидцы сообщили о пожаре в барнаульской многоэтажке 0
13:57
В Магнитогорске демонтируют два подъезда поврежденного здания 0
13:23
Задержанный в РФ за шпионаж американец также оказался британским подданным 0
12:57
Движение под мостом на проспекте Строителей временно перекроют в Барнауле 0
12:23
Тела всех 39 жертв обрушения подъезда в Магнитогорске опознаны 0
11:58
Опубликовано видео со складным смартфоном Xiaomi 0
11:23
В Киеве боксер одним ударом убил сотрудника охраны Порошенко 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.