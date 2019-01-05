Аэропорт Шереметьево в Москве признали самым пунктуальным среди аэропортов мира за 2018 год. Об этом говорится в докладе аналитической фирмы OAG Aviation Worldwide.
Московский аэропорт занял первую строчку в категории "Главные аэропорты". Согласно докладу, 87% рейсов аэропорту Шереметьево вылетают и прилетают вовремя.
Второе и третье место по пунктуальности заняли аэропорты города Доха в Катаре (84,91% выполненных вовремя рейсов) и Миннеаполиса в США (84,02%).
Среди авиакомпаний самой пунктуальной признана Copa Airlines, своевременно выполнившая 89,79% рейсов. Второе место заняла латвийская авиакомпания airBaltic (89,17% своевременно выполненных рейсов). Тройку лидеров замыкает Hong Kong Airlines (88,11%).
В ходе исследования были проанализированы 58 млн сообщений о рейсах за 2018 год.
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