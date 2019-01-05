Вчера, 4 января, из торгово-развлекательного комплекса "Континент" в Омске эвакуировали около 4 тыс. человек из-за ложного звонка пьяной женщины о бомбе, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
"В полицию позвонила женщина в состоянии сильного алкогольного опьянения, которая сказала, что в ТРК "Континент" заложено взрывное устройство", — сказал источник.
Сообщение нетрезвой женщины оказалось ложным и взрывных устройств и других опасных предметов в торговом комплексе не нашли.
"Но на время проверки в целях безопасности из здания пришлось эвакуировать порядка 4 тыс. человек", — уточнил источник.
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