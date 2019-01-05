Полицейские в Барнауле задержали 18-летнего парня, который оформил кредит в микрофинансовой организации по ложным документам.
Как сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю, микрофинансовой организации был причинен ущерб на сумму более 10 тыс. рублей.
Мошенник был задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.1 Уголовного Кодекса РФ (мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений).
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