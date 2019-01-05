В России завершились испытания нового пистолета для нужно Минобороны РФ, который должен заменить пистолет Макарова. Об этом сообщает пресс-служба Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (входит в состав госкорпорации "Ростех").
Испытания нового перспективного пистолетного комплекса под патрон 9х21 проходили с августа по декабрь 2018 года на испытательной базе АО "ЦНИИТОЧМАШ"и полигонах Минобороны России в Западном и Центральном военных округах.
На испытаниях пистолет проверялся на устойчивость и прочность под воздействием климатических и механических факторов. Испытания подтвердили высокие тактико-технические характеристики пистолета, его живучесть и способность функционировать в экстремальных условиях. Так, пистолет устойчиво работал в широком диапазоне температур от + 50 до – 70 градусов по Цельсию.
В настоящее время результаты испытаний пистолетного комплекса находятся на рассмотрении государственной комиссии.
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