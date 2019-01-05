Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении бюджетных средств на реконструкцию объектов культуры в восемь регионов страны. Документ опубликован на сайте кабмина.
Субсидии будут направлены в республики Бурятия, Северная Осетия – Алания, Хакасия, Удмуртскую Республику, Забайкальский край, Мурманскую, Омскую и Псковскую область на софинансирование капитальных вложений в реконструкцию восьми объектов культуры.
Средства предоставляются для реконструкции Национальной библиотеки Бурятии в Улан-Удэ, Национального музея Северной Осетии — Алании во Владикавказе, Национальной библиотеки Удмуртии в Ижевске, Русского республиканского драматического театра в Хакасии, Забайкальского краевого драматического театра, Мурманского областного краеведческого музея, а также здания страхового товарищества "Саламандра" в Омске и Псковской областной универсальной научной библиотеки.
Комментарии