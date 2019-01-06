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Морозную погоду с туманами прогнозируют синоптики в Алтайском крае в воскресенье, 6 января.
"В отдельных районах небольшой снег, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры составят -13...-18 градусов, местами в западных и предгорных районах -8...-13 градусов.
Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду, с усилением до 12 метров.
В Барнауле будет преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице ожидается -14...-16 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.
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