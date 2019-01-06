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Российская сборная обыграла команду из Швейцарии в матче за бронзу молодежного чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает РИА Новости.
Встреча прошла в канадском Ванкувере и завершилась со счетом 5:2 в пользу россиян. Авторами трех голов стал Кирилл Слепец (пятая, 47-я и 58-я минуты), остальные две шайбы в ворота соперника забросили Никита Шашков (14-я минута) и Клим Костин (33-я).
Среди швейцарцев отличились Валентин Нассбаумер (25-я минута) и Янник Брюшвайлер (36-я).
Отмечается, что россияне ранее побеждали швейцарцев на групповом этапе со счетом 7:4.
В минувшую пятницу россияне уступили американцам со счетом 1:2 в полуфинале чемпионата. За золото будут бороться сборные США и Финляндии.
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