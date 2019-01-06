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В общежитии Московского государственного строительного университета (МГСУ) произошла драка, в которой приняли участие восемь иностранных студентов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичного главка МВД.
В ведомстве рассказали, что на месте работают полицейские, а всех причастных к произошедшему доставят в отдел. Пока выясняется, сколько человек и кто именно принимал участие в потасовке.
В службе скорой помощи агентству сообщили, что участники драки получили незначительные травмы: ссадины и ушибы. По предварительным данным, госпитализация никому не требуется.
Также источник в МГСУ заявил, что инцидент произошел в студгородке, куда могут заходить все желающие.
В пресс-службе университета рассказали, что драка произошла из-за бытовой ссоры соседей по комнате в общежитии, связанной с перестановкой мебели. В потасовке участвовали восемь человек.
Также в вузе подчеркнули, что официальные представительства иностранных государств (Китая и Афганистана) уведомлены об инциденте в установленном порядке.
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