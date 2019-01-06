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В Барнауле произошло ДТП с участием автобуса и машины Nissan Juke. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул", ссылаясь на очевидцев.
Информация об аварии появилась накануне, 5 января, около 22:30. Сообщается, что в районе проспекта Красноармейский, 24 легковушка столкнулась с автобусом, а затем въехала в киоск. Никто не пострадал.
Предварительно установлено, что женщина, находившаяся за рулем Nissan, перестраивалась и задела автобус, а затем не справилась с управлением и врезалась в киоск. На месте работали сотрудники ДПС.
Официального подтверждения информации на данный момент нет.
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