Фото: starsbuzz.ru
Жена футболиста Андрея Аршавина Алиса заявила, что они больше не живут вместе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на StarHit.
"Мы с Андреем давно развелись", — приводит издание ее слова.
В данный момент Алиса воспитывает троих детей, включая общую дочь с футболистом — Есению.
Ранее СМИ сообщали, что Аршавина замечали в компании девушек модельной внешности в Петербурге. Кроме этого, с одной из этих девушек экс-форвард сборной РФ также появлялся в Москве.
Напомним, что ранее Аршавин объявил о завершении карьеры игрока, 37-летний спортсмен намерен остаться в футболе тренером.
Комментарии
Нелепые зарплаты, нелепые поступки (личное мнение).