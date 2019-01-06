Фото: odysseyonline-img.rbl.ms
Сотрудники полиции краевой столицы проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей злоумышленников, обманным путем похитивших денежные средства у мужчины.
Предварительно установлено, что потерпевший на одном из сайтов бесплатных объявлений в сети интернет нашел информацию о продаже автомобиля за 225000 рублей. Мужчина позвонил по указанному телефону и сообщил, что готов приобрести машину. Продавец попросил скинуть задаток 30000 рублей. Чтобы у покупателя не оставалось сомнений, он скинул на телефон фото своего паспорта. Потерпевший перевел предоплату на банковскую карту. Через некоторое время продавец попросил перевести еще 130000 рублей, объяснив это тем, что машину забирают за долги и необходимо оплатить задолженность. Потерпевший перевел необходимую сумму. После злоумышленник попросил перевести еще 100000 рублей, но потерпевший отказался и потребовал вернуть все деньги, на что продавец ответил, что вернет только половину денежных средств, так как он отказался от сделки. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в органы внутренних дел. Сумма причиненного ущерба составила 160000 рублей.
Правоохранители установили, что абонентский номер, на который звонил потерпевший, зарегистрирован в городе Санкт-Петербурге. А человека на фотографии паспорта, которую выслал злоумышленник, не существует.
Сотрудники полиции вновь напоминают гражданам быть внимательными при совершении различных сделок, совершаемых посредством Интернет-ресурсов. Проявите бдительность к неизвестным лицам, предлагающим совершить финансовые операции посредством перевода денежных средств.
Комментарии