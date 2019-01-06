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Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд прокомментировал в своем Instagram оскорбительные заявления в адрес российской команды после гонки шестого этапа "Тур де Ски" в Италии и попросил прощения. Об этом пишет РИА Новости.
Пятнадцатикилометровая гонка классическим стилем в Вальс-Ди-Фьемме завершилась победой норвежца Йоханнеса Клебо. За ним менее чем через секунду финишировал итальянец Франческо Де Фабиани. Третьим к финишу пришел россиянин Александр Большунов с отставанием от лидера на две с половиной секунды. Также в десятку вошли еще четыре представителя России. Сам Холунд разместился на седьмой строчке.
Холунд заявил, что он рассмеялся, когда четверо российских лыжников вступили в борьбу только на последнем круге, когда узнали, что их партнер по команде Сергей Устюгов начал отставать. Устюгов финишировал 16-м — через сорок секунд после лидера гонки. Тем не менее спортсмен по-прежнему остается на втором месте в общем зачете.
"Они тупые как пробка. На последнем круге нам сообщают, что Устюгов отстает, и только в этот момент четверо российских лыжников начинают выходить вперед и навязывать борьбу. Я даже рассмеялся, несмотря на усталость, настолько это было забавно", — приводит слова лыжника Dagbladet.
Позже Холунд признал, что его слова были неуместными.
"Я хотел бы извиниться перед российской командой за неуместный комментарий в СМИ после сегодняшней гонки, он был искаженным. Вы хороши и делаете лыжные гонки захватывающими для нас, норвежцев", — написал Холунд в Instagram.
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