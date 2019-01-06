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Роспотребнадзор подготовил законопроект, предусматривающий защиту данных, полученных из биоматериала человека. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на карточку на портале нормативно-правовых актов.
"Законопроектом предусматривается установление в качестве предмета защиты информации о человеке, полученной из его биоматериала, который содержит геномную информацию, позволяющую получить о нем дополнительные сведения (о состоянии здоровья, питания, образа жизни, поведенческих особенностях, чувствительности к фармакологическим препаратам или аллергенам, и других индивидуальных характеристиках)",— цитирует издание текст пояснительной записки.
Согласно задумке авторов инициативы, поправки должны быть внесены в законы "О персональных данных" и "О защите прав потребителей". Целью нововведений является "установка дополнительных мер защиты граждан от неконтролируемого распространения таких сведений о них, которые имеют личный характер".
Информация о планах Роспотребнадзора защитить геном россиян законодательно появилась осенью. Ведомство считает нужным внести генетическую информацию в список персональных данных. Закон будет охранять ее, как сведения об адресе или профессии человека.
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