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В странах Европы и Соединенных Штатов все больше туристов жалуются на постельных клопов. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на The Telegraph.
Сообщается, что количество жалоб растет, а клопы становятся устойчивее к средствам защиты.
Эксперты заявляют, что в США, Европе и Британии появились виды насекомых, невосприимчивые к спецсредствам. Кроме этого туристы стали беспечнее: они не проверяют кровати во время путешествий.
РИА Новости добавляет, что пока не ясно, с чем связана "эпидемия клопов". Согласно одной из теорий, количество укусов выросло из-за увеличения числа туристов, которые, не зная того, перевозят насекомых в багаже.
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