Фото: ekburg.tv
В ночь празднования православного Рождества Христова с 6 на 7 января будет организована доставка горожан с ночной праздничной службы городским электрическим транспортом:
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от Покровского кафедрального собора в 01.30 по трамвайным маршрутам №1, 7 до ст."Докучаево" и ст."Кордон", и по специальному трамвайному маршруту: "Покровский собор – ул.Анатолия – пр-кт Красноармейский – пл."Свободы" – ул.Анатолия – ул.Челюскинцев – ул.Антона Петрова – ул.Попова – ст."Докучаево";
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от Свято-Никольской церкви в 01.45 по троллейбусным маршрутам №1, 6;
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от Александро-Невского собора в 01.15 по трамвайным маршрутам №8, 9.
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