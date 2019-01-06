Фото: twitter.com/radiokoszalin
4 января в польском Кошалине пять 15-летних девушек погибли в пожаре во время прохождения escape-квеста (когда нужно выбраться из запертой комнаты за ограниченное время, решая головоломки). Об этом пишет TJournal, ссылаясь на The Guardian.
Прохождением квеста подростки отмечали день рождения одной из девушек. Во время игры в комнате начался пожар, все девушки погибли.
Пожарным удалось спасти 26-летнего юношу, который, предположительно, был сотрудником квеструма. Врачи борются за его жизнь. Его состояние не позволяет провести допрос.
В городе объявили траур, а президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования в своем Twitter-аккаунте.
По итогам пожара инициированы проверки пожарной безопасности по всей стране объектов такого типа. Пожарные сетуют на то, что открытие квеструмов не требует их согласие.
Накануне, 5 января, власти заявили, что пожар произошел, вероятнее всего, из-за неисправности электропроводки и халатности при проверках безопасности.
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