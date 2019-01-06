Фото: gorno-altaisk.info
Смертельное ДТП произошло в Чемальском районе Республики Алтай 4 января. Об этом пишут "Новости Горного Алтая".
Уточняется, что около 15:00 на девятом километре трассы "Узнезя – Бешпельтир" столкнулись две машины — Toyota Carina и Subaru Forester. От полученных травм в Чемальской районной больнице умер водитель Toyota Carina – именно он выехал на полосу встречного движения.
По данным регионального МВД, погибший — 56-летний житель района — был лишен водительских прав и, возможно, нетрезв. В больнице у него взяли анализ крови.
Водитель Subaru – 31-летняя местная жительница – была трезвой, в ДТП она получила ушибы, госпитализация ей не потребовалась. В медучреждение также была доставлена 56-летняя пассажирка Toyota.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются ее причины и обстоятельства.
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