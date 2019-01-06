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Ремонт железнодорожного путепровода на проспекте Строителей в Барнауле должен завершиться в воскресенье, 6 января. Об этом ранее сообщала пресс-служба мэрии.
Напомним, с 4 января специалисты Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги выполняют замену балок пролетного строения моста. Завершение работ было запланировано на 17:00 6 января.
Из-за ремонта была укорочена схема движения трамвая №5, а также заужена проезжая часть проспекта Строителей.
Работы было решено провести после детальной экспертизы путепровода, в который минувшим летом врезался грузовик МАЗ при буксировке экскаватора.
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