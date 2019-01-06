Фото: instagram.com
Российский актер Максим Виторган опроверг слухи о размолвке с супругой Ксенией Собчак.
В Instagram-аккаунте артиста появилось фото, на котором он запечатлен вместе с женой на Мальдивах.
Напомним, ранее пользователи соцсетей обратили внимание, что актер и журналистка стали публиковать снимки без обручальных колец.
Кроме этого, слух о расставании Виторгана с Собчак прокомментировал в стихотворении лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров. Позднее журналистка отреагировала на это, опубликовав свое стихотворение, в котором, в частности, были следующие строки: "Всем тем, кто в ожидании кинца "Смотрите, она вышла без кольца". С утра все "кумушки" заняли в зале место, чтоб помесить всех сплетен тесто".
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