Фото: gazeta.a42.ru
Жители Дальнего Востока утром в воскресенье, 6 января, наблюдали солнечное затмение. Об этом сообщает НТВ.
Луна перекрыла диск светила почти наполовину. Отмечается, что некоторые люди ради наблюдения частичного солнечного затмения преодолели тысячи километров.
Явление можно было наблюдать свыше двух часов. Этому способствовала также погода: на небе не было ни облака.
Кроме Дальнего Востока, затмение могли увидеть жители Китая, Монголии, Японии, корейского полуострова и Аляски.
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