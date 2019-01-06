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Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн решил отменить визит директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Штаты из-за позиции американских сенаторов. Об этом глава NASA рассказал в интервью газете The Washington Post, пишет ТАСС.
"Мы слышали от множества сенаторов, что это [приглашение Рогозину посетить США] не слишком хорошая идея", — цитирует агентство слова Брайденстайна. "И я стремился действовать в соответствии с интересами сенаторов, поэтому я отменил приглашение", — добавил он.
По данным издания, раньше речь шла о переносе визита на неопределенный срок, но затем космическое агентство решило отменить его.
Брайденстайн подчеркнул также, что идея пригласить Рогозина была попыткой "сохранить прочные рабочие отношения, которые держались в стороне от геополитики и даже партийных разногласий внутри США, и это было хорошо для обеих стран". По его словам, это было "хорошо и для всего мира, когда страны, у которых есть разногласия по множеству других вещей, могут сотрудничать в космической сфере". Брайденстайн отметил, что он не консультировался с Белым домом, когда приглашал Рогозина в Штаты, а также не консультировался и при принятии решения об отмене приглашения.
NASA в минувшую пятницу распространило заявление, в котором сообщило, что проинформировало Россию о том, что визит Рогозина в США "нужно отложить", отметив также, что новая дата визита пока не назначена. Роскосмос в субботу заявил, что ждет официальных разъяснений агентства по организации ответного визита российской делегации в Штаты. При этом еще 2 января пресс-секретарь NASA Меган Пауэрс говорила, что управление продолжает подготовку визита Рогозина.
В октябре 2018 года Брайденстайн говорил, что хотел бы, чтобы Рогозин во время визита в Америку выступил в Университете Райса (в Хьюстоне, штат Техас). Также он сообщил о решении администрации главы США Дональда Трампа временно вывести Рогозина из-под американских санкций с тем, чтобы тот мог совершить поездку в Штаты по приглашению NASA. Глава Роскосмоса с 2014 года находится под американскими санкциями из-за ситуации вокруг Украины.
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