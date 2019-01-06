Фото: auto.ru
Новосибирец продает раритетную 61-летнюю "Волгу" с оленем на капоте. За полностью отреставрированный ГАЗ-21 1958 года выпуска мужчина просит 2,2 миллиона рублей, пишут "Автоновости дня".
В объявлении сказано, что машина недавно прошла полную реставрацию и сейчас находится в идеальном состоянии. Редкий экземпляр относится к самому первому поколению "Волги", который можно узнать по характерной фигурке оленя на капоте и звезде на решетке радиатора.
"Он в Новосибирске восстанавливался. Конечно, там есть новодел, потому что невозможно, чтобы тот же салон настолько сохранился. Но насколько возможно приближено к оригиналу", — цитирует издание слова владельца авто.
В салоне сохранились советские часы и радиоприемник, а в отделке использованы бежевая натуральная кожа и красная ткань. Снаружи по всему периметру кузова использован хром, придающий особый антураж и архаичность.
Силовые агрегаты автомобиля родные: 2,4-литровый 70-сильный бензиновый двигатель и механическая коробка передач.
Комментарии
Я лет в 13-14, на такой учился ездить.