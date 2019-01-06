Фото: facebook.com
Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов рассказал о новогодних традициях своей семьи. Соответствующая запись появилась на его Facebook-странице.
Он назвал новогодние праздники лучшим временем для того, чтобы вспомнить о семейных традициях.
"Наша семья, например, собирается за одним столом, за лепкой настоящих сибирских пельменей. А какие семейные традиции есть у вас?" — написал депутат.
К сообщению прикреплены снимки, на которых Бессарабов сидит перед двумя подносами с пельменями и занимается лепкой. При этом на нем надета футболка с символом нового года — свиньей.
В комментариях ряд пользователей добавили, что также в праздники лепят пельмени.
Комментарии
еще один лепщик пельменей на нашу голову! А что ты, мил друг, сделал для того, чтобы у каждой семьи в твоем крае на этот новый год были к столу пельмени? Молчишь? Нечего сказать?
А мы в отличии от депутата китайцам не продавались. Нас продал ввп
Да помним кто голос за пенсионную реформу ради зарплаты депутатской отдал.........