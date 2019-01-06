Воскресенье, 6 Январь, 20:02

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нужно ли Барнаулу так много новогодних елок и на какую из них вы точно пойдете?

Нужна ли елка на площади Сахарова?

Спецпроекты

$ 69,47
€ 79,46
274357
Обь
10см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Итоги-2018Новый год - 2019Парламент Алтайского края
Новости

Милонов предложил ввести допвыплаты для россиян в районах без детсадов

, ИА "Амител"
Данная мера должна "пойти на пользу демографическому положению страны"

Фото: relrus.ru

Депутат Думы Виталий Милонов предложил российскому премьеру Дмитрию Медведеву учредить дополнительные соцвыплаты для семей, которые живут в районах без достаточного количества детсадов. Об этом пишет издание "Прайм", ссылаясь на РИА Новости.

"Прошу вас рассмотреть возможность рассмотреть вопрос об учреждении дополнительной социальной доплаты для семей, проживающих в районах без достаточной обеспеченности детскими дошкольными учреждениями и не имеющих никаких иных альтернатив для устройства своих детей в группы дневного пребывания", — написал парламентарий в письме главе правительства, добавив, что это мера "окажет благотворное социальное воздействие и пойдет на пользу демографическому положению" России.

Политик объяснил, что в последнее время наблюдается бум жилищного строительства в ряде крупных городов — Москве, Петербурге, Новосибирске, Хабаровске, Владивостоке и иных. В результате развиваются городские окраины, но вместе с этим наблюдаются серьезные проблемы с обеспечением населения социальной инфраструктурой.

"Не секрет, что основными приобретателями недорогого жилья на городских окраинах становятся молодые семьи, имеющие или планирующие рождение ребенка. Для таких категорий населения наличие поблизости поликлиники, школы или детского сада является ключевым моментом. К сожалению, новые жилые районы не могут похвастаться обеспеченностью такими учреждениями — люди вынуждены находить компромиссы и искать разного рода возможности для преодоления таких трудностей", — добавил депутат.

При этом он отметил, что в случае с медобслуживанием "люди готовы терпеть временные неудобства", но отсутствие детсадов создают для молодых семей "реальные трудности".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

6.01.2019 18:55
Doka

Да, хорошее предложение и ввести его в действие с 1 марта. Остальное можно построить за год с резервом мест, надеемся же на рост демографии.

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
19:51
Очевидцы: таксист избил пешехода в Барнауле 0
19:24
Новогодние забавы: пять фото откровенных шпагатов Волочковой 0
19:05
"Коридор затмений" - 2019: что это такое и чем он грозит 0
18:49
Милонов предложил ввести допвыплаты для россиян в районах без детсадов 1
18:23
Похолодание до -27 градусов и туман ждут жителей Алтайского края 7 января 0
17:46
Автомобиль протаранил семь машин возле гостиницы "Грань Алтая" 0
17:24
"Лепим пельмени": Бессарабов рассказал о семейных традициях на Новый год 3
16:58
Новосибирец выставил на продажу 61-летнюю "Волгу" за 2,2 миллиона рублей 3
16:24
СМИ: глава NASA отменил приглашение Рогозину в США из-за позиции сенаторов 0
15:57
Первое в году солнечное затмение увидели жители Дальнего Востока 0
15:28
Виторган опроверг в Instagram слухи о разрыве с Собчак 0
14:58
Ремонт железнодорожного путепровода завершится в Барнауле 6 января 0
14:27
На Алтае лишенный прав водитель сел за руль и погиб в ДТП 0
13:58
В Китае на видео попал редчайший краснокнижный снежный барс 0
13:29
В Польше пятеро подростков погибли при выполнении квеста "побег из комнаты" 0
12:53
Барнаульцы смогут уехать с рождественской службы на троллейбусах и трамваях 0
12:23
Роспотребнадзор предложил законодательно защитить геном россиян 1
11:57
Туристы пожаловались на "эпидемию постельных клопов" в ЕС и США 0
11:24
Кинокритики из США назвали лучший фильм 2018 года 0
10:53
Лыжник из Норвегии оскорбил российских спортсменов 4
10:29
Барнаулец перевел мошенникам 160 тысяч рублей, пытаясь купить авто 1
09:49
СМИ: Аршавин бросил супругу с дочкой 5
09:21
Иномарка протаранила киоск в Барнауле после столкновения с автобусом 0
08:54
Студенты устроили массовую драку в общежитии московского вуза 0
08:26
Сборная России завоевала "бронзу" молодежного чемпионата мира по хоккею 0
08:06
Блюда рождественского и новогоднего застолья на Руси 10
07:45
Самые нелепые новогодние свитера 4
07:24
Коляда пришла: как правильно колядовать на Рождество 6
07:03
Что такое Святки: традиции празднования 0
06:44
Когда наступает Рождество, как отмечать и что нельзя делать в этот день 47
06:23
Мороз, туман и гололед: прогноз погоды в Алтайском крае на 6 января 0
06:01
Возрождение фонтана и аллеи Победы: как менялись в 2018 Яровое и Славгород 0
23:26
Роспотребнадзор контролирует работу такси в Алтайском крае 0
22:32
Восемь регионов получат дотации на реконструкцию объектов культуры 1
21:40
В канун Рождества в Алтайском крае ожидаются снег и морозы 0
20:21
Два человека погибли при сходе лавины в Сочи 0
19:14
Автобус и внедорожник столкнулись в Барнауле 0
18:53
В России прошли испытания нового пистолета 0
18:13
Какие правила пожарной безопасности необходимо соблюдать в период холодов 0
17:48
Парень в Барнауле оформил кредит на 100 тыс. рублей по ложным документам 0
17:16
В Омске посетителей ТЦ эвакуировали из-за ложного звонка пьяной женщины 0
16:52
В одном из районов Барнаула образовалась огромная куча мусора 0
16:27
Шереметьево признали самым пунктуальным аэропортом в мире 0
15:48
В Барнауле задержали мужчину, который "украл" гараж 0
15:24
Эксперты рассказали, у кого в 2019 году вырастут зарплаты 0
14:57
Спасенный в Магнитогорске 11-месячный мальчик начал самостоятельно дышать 0
14:20
Пробка образовалась в Барнауле из-за ремонта моста на пр-кте Строителей 0
13:49
Более 1,9 млрд рублей вложат в туркластер "Золотые ворота" в Бийске 1
13:16
Американские эксперты составили список самых опасных смартфонов 0
12:45
18-летний парень пропал в Барнауле 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.