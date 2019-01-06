Фото: vk.com/incident22
Массовое ДТП с участием Mitsubishi Outlander и припаркованных машин произошло на трассе Барнаул — Новосибирск возле "Грани Алтая" в Тальменском районе. Об этом очевидцы сообщают в паблике "Инцидент Барнаул".
Уточняется, что около 15:30 водитель Mitsubishi протаранил не менее семи автомобилей. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в авто на парковке.
В УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщили, что по факту произошедшего сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.
За медпомощью обратился один человек.
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