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Морозы, туман и гололедицу прогнозируют синоптики в Алтайском крае в понедельник, 7 января. Об этом гласят данные регионального гидрометцентра.
Так, в регионе на протяжении всех суток будет без осадков, на дорогах гололедица, ночью и в утренние часы местами изморозь, туман. В темное время суток столбик термометра опустится до -15...-20 градусов, в южных и юго-восточных районах местами до 22-27 градусов ниже нуля. В светлое потеплеет до -5...-10, местами за окном будет -15 градусов.
В Барнауле преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Ночью от 18 до 20 градусов мороза, возможна изморозь. Днем потеплеет до -8...-10.
Ветер будет дуть южный 3-9 метров в секунду с усилением до 9-14 метров.
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