Солнечное затмение 6 января 2019 увидели жители северо-восточной Азии (Япония, Северная и Южная Корея, восток Китая), северной части Тихого океана и крайнего юго-запада Аляски, Дальнего Востока России (кроме северных и северо-западных районов), а также востока Монголии.
Специалисты утверждают, что в январе 2019 года грядет "коридор затмений". Если начинается он с солнечного затмения 6 января, то завершится лунным затмением 21 января.
Это будет Полное Лунное затмение, и посмотреть его можно в 5:13 по Гринвичу, а по Московскому времени оно наступит в 8:13. Наблюдать Полное Лунное затмение можно в центральной части Тихого океана, Северной и Южной Америке, Европе, Африке. Европейская часть России сможет наблюдать максимальную фазу, полутеневое — только Урал и Западная Сибирь, а его окончание — жители Чукотки, Камчатки и Дальневосточного побережья.
Как утверждают астрологи, период между этими двумя затмениями будет непростым.
В эти дни не рекомендуется:
- принимать судьбоносные решения (возможны импульсивные поступки, серьезные ошибки, совершенные из-за спешки);
- совершать поездки и путешествия (нежелательно управлять любым транспортом);
- выяснять с кем-либо отношения;
- круто менять личную жизнь (свадьба, помолвка, развод, переход на новый уровень и так далее);
- совершать крупные покупки, серьезные финансовые операции.
Главная задача в это время — беречь свою нервную систему.
Следующее солнечное затмение ожидается 2 июля 2019 года, а лунное можно будет наблюдать 17 июля 2019 года.
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