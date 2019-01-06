Фото: mediaflow.in.ua
Водитель такси избил пешехода в Центральном районе Барнаула. Об этом сообщается в паблике "Инцидент Барнаул" во "ВКонтакте".
Уточняется, что в в 13:15 воскресенья, 6 декабря, по адресу: Кутузова, 16г на пешеходном переходе между таксистом и пешеходом произошел конфликт, в ходе которого водитель избил горожанина, а затем скрылся с места инцидента.
Предположительно, таксист находился за рулем, будучи пьяным.
Пострадавший добавил, что во время избиения из его кармана выпал мобильный телефон, который забрал пассажир такси.
В сообщении сказано, что личность таксиста установлена, его задержали на улице Новосибирской.
Комментарии
Охотно знать будет продолжения и чем закончится эта история