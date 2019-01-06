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Автоэксперты в ходе мониторинга вторичного автомобильного рынка выявили семь самых надежных машин в бюджетном ценовом сегменте. Об этом пишет портал Car.ru.
На первом месте расположился кроссовер Nissan Juke. Специалисты выделили его хорошие динамические показатели и привлекательный дизайн, а также надежность в эксплуатации. Стоимость данной модели на "вторичке" равна порядка 690 тысяч рублей.
На второй строчке расположилась KIA cee'd, оснащенная мотором на 129 лошадиных сил и имеющая высокие показатели динамики. Стоимость составляет в районе 680 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров Honda Accord в максимальной комплектации.
В топ-7 также вошли BMW 3 серии, эксперты отметили у нее хорошую управляемость, Toyota Camry 2010 года за 675 тысяч рублей (плюсы — просторный салон и высокие технические характеристики), а также легкий в обслуживании Volkswagen Jetta и Hyundai Solaris.
Комментарии
Вот это бюджетные? По цене домика с участком в деревне.работяге с зар.платой в 25 штук за всю жизнь не выплатить.