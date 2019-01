Фото: twitter.com

Техасец разместил в Twitter-аккаунте снимок восхода солнца в деревне Бока-Чика, где находится частный космодром компании Space X. На опубликованном снимке также запечатлена сверхтяжелая ракета SpaceX Starship, строительством которой там занимаются.

Позднее глава компании Илон Маск подтвердил, что на фото запечатлен процесс сборки самой тяжелой ракеты компании, пишет РИА Новости.

Кроме этого, предприниматель разместил изображение, как в результате будет выглядеть собранная ракета.

Starship test vehicle under assembly will look similar to this illustration when finished. Operational Starships would obv have windows, etc. pic.twitter.com/D8AJ01mjyR