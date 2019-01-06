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Владельцам земельных участков придется уведомлять местные власти о планах по строительству и реконструкции домов. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на Росреестр.
Изменения касаются индивидуальных и садовых построек. Дачники, которые начали работы до 4 августа прошлого года, могут подать документы до 1 марта, когда уведомительный порядок станет обязательным. Иначе могут возникнуть проблемы при регистрации прав собственности.
Местной администрации придется рассмотреть уведомление в течение семи рабочих дней. После завершения стройки владелец обязан передать техплан.
В ведомстве отмечают, что при отсутствии уведомления власти могут потребовать признать жилой дом или садовую постройку самостроем.
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