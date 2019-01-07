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Пять причин отправиться отдыхать на Алтай зимой

, ИА "Амител", Оксана Бассауэр
Зимние пейзажи от алтайского гида

Насколько Алтай прекрасен летом, настолько он прекрасен и зимой. Подтверждение этому — снимки Андрея Афонина — гида по алтайским просторам.

- Волшебное утро. Рождение дня для меня — настоящее чудо. Момент, когда солнце отрывается от горизонта, это настоящее переживание. Все вокруг становится волшебным, все преображается. Природа просыпается. Это будоражит сознание. Почему нет клубов любителей рассвета? Или заката? Я бы вступил в него обязательно! — говорит Андрей.

Мы заглянули в Инстаграм путешественника со стажем и нашли пять причин, по которым стоит отправиться отдыхать на Алтай именно зимой.

1. Экстремальные поездки на снегоходах по бескрайним просторам.

2. Восхитительные поездки на собачьих упряжках.

3. Умопомрачительные кадры на память и для ваших аккаунтов в соцсетях.

4. Романтичные вечера с любимыми людьми на краю света.

5. Катание на лыжах и сноубордах в самых невообразимых местах на крутых горках.

Автор:
Оксана Бассауэр главный редактор

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