Пять причин отправиться отдыхать на Алтай зимой

Насколько Алтай прекрасен летом, настолько он прекрасен и зимой. Подтверждение этому — снимки Андрея Афонина — гида по алтайским просторам.
- Волшебное утро. Рождение дня для меня — настоящее чудо. Момент, когда солнце отрывается от горизонта, это настоящее переживание. Все вокруг становится волшебным, все преображается. Природа просыпается. Это будоражит сознание. Почему нет клубов любителей рассвета? Или заката? Я бы вступил в него обязательно! — говорит Андрей.
Мы заглянули в Инстаграм путешественника со стажем и нашли пять причин, по которым стоит отправиться отдыхать на Алтай именно зимой.
1. Экстремальные поездки на снегоходах по бескрайним просторам.
Ура! Ура! Открыли зимний сезон! Снега мало, но так радостно! Что скоро все начнется ! Всем, ярких и насыщенных выходных! #алтайрезорт #алтайрезорт2018 #altay_russia #altay_region #altayrepublic #altayskiykray #altayresort #afoninas #afoninandrey #afoninandreygid #afoninandreyaltay #altay2018 #altaywinter #altaiwinter2018 #altaiwinter2019 #altaiwinter
2. Восхитительные поездки на собачьих упряжках.
Разнообразие радует, правда? Мы сегодня катались на собачьих упряжках! Это было весело и увлекательно! Всем рекомендую один раз попробовать прокатиться ( причём в горах это гораздо веселее ) #скороновыйгод #алтай #республикаалтай #алтайрезорт #афонинандрей #andreyafonin #afoninandreyaltai #afoninandreygid
3. Умопомрачительные кадры на память и для ваших аккаунтов в соцсетях.
Новый год, Алтай, утро, снег. Прогулки по горам, Алтай, рассвет, мороз. Идешь, бежишь, стоишь, не важно! Главное, что ты есть! Главное, что ты живой! Что дышишь, чувствуешь, переживаешь! Наслаждайся моментом, будь здесь и сейчас! А все остальное придет, когда будешь готов! #хорошийдень #алтай #алтай2018 #алтайзима2018 #altai #altai2018 #altay #altay2018
4. Романтичные вечера с любимыми людьми на краю света.
5. Катание на лыжах и сноубордах в самых невообразимых местах на крутых горках.
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