Ночью 6 января дорожники спасли пассажиров автобуса на трассе в Новосибирской области, сообщает НГС.
Поздно вечером 5 января дорожники патрулировали трассы, и на 1351-м километре дороги Р-254 "Иртыш" в Чулымском районе Новосибирской области они обнаружили сломанный автобус Volkswagen с 13 пассажирами в салоне, сообщили в пресс-службе Федерального управления автомобильных дорог "Сибирь" (ФКУ "Сибуправтодор").
Автобус ехал из райцентра Хабары Алтайского края в Омск и был вынужден остановиться из-за поломки помпы.
"Мы к ним подъехали, они сказали, что стоят уже около часа: "Никто не останавливается, выходим, руками машем, голосуем, но никто не останавливается". Мужики, говорят, помогите — надо помпу заменить, а гаража нет теплого", — рассказал мастер Чулымского ДРСУ Александр Власенко.
Он отметил, что когда они подъехали, окна автобуса уже заледенели, а пассажиры сильно замерзли. Среди пассажиров не было детей, только взрослые мужчины и одна женщина.
Дорожники отвезли пассажиров в ближайшее кафе в 20 километрах от места поломки, а водителя и двух помощников — в гараж. В 2:30 они уже починили автобус и поехали дальше.
"Напоминаем водителям о необходимости контролировать исправность автомобиля и собственное состояние перед выездом на междугородний маршрут, соблюдать безопасную скорость во время движения", — отметили в управлении автомобильных дорог "Сибирь".
В случае экстренных ситуаций дорожники посоветовали звонить на номер 112.
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