Заказное убийство бизнесмена раскрыли в Новосибирске

В Новосибирске раскрыли заказное убийство местного предпринимателя, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на региональные СК и МВД.
По данным полиции, 30 декабря 2018 года в автомобиле скорой помощи от ножевых ранений скончался 33-летний мужчина, на которого напали на Тверской улице Новосибирска.
Полицейские опросили очевидцев, провели необходимые осмотры, обнаружили улики и установили предполагаемого преступника. Им оказался ранее не судимый 19-летний молодой человек. Его задержали утром следующего дня. Позднее задержали и предполагаемого организатора — 34-летнего местного жителя.
В СУ СК отмечают, что за убийство своего делового партнера заказчик пообещал исполнителю автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Он показал молодому человеку фотографию жертвы, передал ему информацию о месте жительства и распорядке дня.
Вечером 30 декабря исполнитель дождался, пока потерпевший выйдет из дома, и со спины несколько раз ударил мужчину ножом в шею и голову.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Суд арестовал обоих фигурантов на время следствия.
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