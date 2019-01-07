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Названы самые опасные для женщин страны

, ИА "Амител"
Эксперты включили в рейтинг 10 стран с наибольшим количеством рисков для женщины

Фото: daypic.ru

Агентство Reuters опубликовало новый рейтинг самых опасных стран для женщин, сообщает телеканал "360".

Семь лет назад самыми опасными странами для женщин были признаны Афганистан, Демократическая Республика Конго, Пакистан, Индия и Сомали. В этом году эксперты включили в рейтинг 10 стран с наибольшим количеством рисков для женщины в плане здравоохранения, доступа к экономическим ресурсам, обычной жизни, сексуального насилия, торговли людьми. Журналисты заметили, что до сих пор каждая третья женщина в мире подвергается физическому или сексуальному насилию. Распространены браки, в которых женам меньше 18 лет, что приводит к подростковым беременностям и ставит жизни молодых девушек под угрозу. Кроме того, это ограничивает их в обучении и возможности построить карьеру.

Самой опасной дли женщин страной стала Индия, хотя семь лет назад в том же опросе она занимала четвертое место. Наибольшее беспокойство вызывают распространение сексуального насилия, опасности, с которыми женщины сталкиваются из-за традиций и культурных обычаев. По мнению экспертов, индийские женщины подвержены работорговле. Их используют для сексуального и домашнего рабства, при принудительных работах.

Афганистан оказался на втором месте, а в 2011 году был лидером антирейтинга. Здесь опасности для женщин исходят, в основном, от террористических организаций. Поэтому ключевым показателем было названо несексуальное насилие. Женщины страны, кроме того, испытывают проблемы с доступом к медицине и совсем не могут его получить в сфере экономических ресурсов. Как указывают эксперты, в Афганистане все еще наблюдается дискриминация при устройстве на работу.

Гражданская война довела Сирию до третьего места этого рейтинга. За семь лет столкновений погибли около полумиллиона человек. Еще 5,5 миллиона сирийцев были вынуждены переехать в качестве беженцев в другие страны. 6,1 миллиона человек находятся в Сирии, но не в своих домах. Среди проблем эксперты отметили отсутствие доступа к медицинскому обслуживанию, несексуальное и домашнее насилие.

Из-за конфликтов внутри страны в опасности находятся также и жительницы Сомали. Столкновения продолжаются с 1991 года. По оценкам ООН, около 6,2 миллиона жителей Сомали нуждаются в чрезвычайной помощи: продуктах, воде, жилье. Женщинам в Сомали очень трудно получить доступ к медицине. Кроме того, сохранившиеся культурные обычаи зачастую подвергают их опасности. Женщины страдают от высокого уровня смертности при родах, насильственного обрезания, которое делается всем девочкам, и ограничения в образовании.

Женщины Саудовской Аравии практически лишены возможности работать. Неспособность зарабатывать на жизнь и иметь собственность ставит их в подчиненное по отношению к мужчинам положение. В последние годы общественность настаивает на мерах по расширению рабочих мест для женщин. Кроме того, представительницам женского пола в Саудовской Аравии требуется разрешение от родственника-мужчины, чтобы выехать за границу или заключить брак.

Пакистан занял шестое место в рейтинге. По данным Всемирного банка, почти каждая третья замужняя женщина из Пакистана сообщает о физическом насилии со стороны мужа. По неофициальной информации, количество таких женщин еще выше. Правозащитники пытаются обратить внимание на то, что ежегодно в пакистанских семьях от насилия погибают сотни женщин и девочек. По местным обычаям, мужчина вправе поднять руку на женщину, если будет нанесен ущерб его чести. Кроме того, пакистанским женщинам практически невозможно устроиться на работу или приобрести собственность.

Демократическая Республика Конго — страна, в которой опасно находиться не только женщинам, но и мужчинам. По данным ООН, миллионы людей живут в невыносимых условиях. Около 4,3 миллиона человек стали жертвами нападений с мачете или группового изнасилования. Распространены случаи сексуального насилия среди несовершеннолетних.

Йемен оказался на восьмом месте. Здесь у женщин наблюдаются трудности с доступом к экономическим ресурсам, они подвергаются несексуальному насилию, их права ущемляют из-за обычаев. По данным международных организаций, из-за продолжающейся гражданской войны, куда были втянуты Саудовская Аравия и Иран, в Йемене 22 миллиона человек нуждаются в жизненно важной помощи.

Нигерия занимает девятое место среди стран, которые признаны самыми опасными для женщин. Правозащитники бьют тревогу в связи с пытками, случаями изнасилований и убийств мирных жителей в течение девятилетней борьбы против террористических организаций. Наряду с Россией Нигерию называют одной из самых опасных стран по количеству случаев торговли людьми. Исследования показали, что десятки тысяч нигерийских женщин были отправлены в Европу для сексуальной эксплуатации.

США также попали в список стран, наиболее опасных для женщин. Это единственная развитая страна рейтинга. Наравне с Сирией США признаны самой опасной страной с точки зрения сексуального насилия, принуждения к половому акту и отсутствия доступа к правосудию в случае правонарушений.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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