Экстрасенсы назвали причину смерти Дарии Воскобоевой

Участница одного из сезонов "Битвы экстрасенсов" Николь Кузнецова в своем Instagram рассказала о причине смерти своей коллеги Дарии Воскобоевой.
"Ты боролась до последнего… ушла еще одна ведьма… Нет слов…", — написала Кузнецова. При этом был использован хэштег "#ракдурак". Кузнецова отметила, что Воскобоева была чудесной женщиной и настоящим практиком, а также мамой. Такая же информация размещена и в Instagram телешоу "Битва экстрасенсов".
Воскобоева, участница 17 сезона телешоу "Битва экстрасенсов", умерла вечером 6 января. Об этом сообщил ее соперник по сезону Антон Мамон.
"Господи, просто нет слов...Мы не были друзьями, но я очень уважал Дарию! Прямо сейчас у меня сжимается сердце от ужаса...какая же жизнь хрупкая штука", — написал Мамон в своем Instagram.
Причину гибели родственники разглашать не стали. В СМИ сообщается, что смерть наступила в результате продолжительной болезни.
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