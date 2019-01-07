Президент России Владимир Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе, который находится в Санкт-Петербурге. Он принял участие в богослужении и поставил свечку, сообщает "РИА Новости".
Службу проводил настоятель Спасо-Преображенского собора Николай Брындин. На праздничную службу пришло больше количество прихожан, многие из них были с детьми. В храме были замечены врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.
Рождество в Спасо-Преображенском соборе Владимир Путин уже встречал. Это было в 2012 году. Тогда он занимал пост премьер-министра. В этом же соборе когда-то крестили Путина.
Премьер-министр Дмитрий Медведев встретил Рождество в храме Христа Спасителя в Москве. На службу он пришел вместе с супругой Светланой. Богослужение началось в 11 часов вечера. Его возглавил патриарх и всея Руси Кирилл.
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