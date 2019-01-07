Ситуация, которая привела к массовому ДТП, попала в объектив авторегистратора очевидца, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
На записи видно, что водитель автомобиля Mitsubishi Outlander пытался обогнать попутные транспортные средства.
Судя по кадрам, в какой-то момент водитель не справился с управлением. Он предпринял попытку разминуться с легковушкой, начавшей поворот. После этого автомобиль потерял управление, перелетел через сугроб и врезался в автомобили на парковке у гостиницы "Грань Алтая".
Уточняется, что 6 января около 15:30 водитель Mitsubishi протаранил не менее семи автомобилей.
В УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщили, что по факту произошедшего сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.
За медпомощью обратился один человек.
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