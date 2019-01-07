Девочку размером с ладонь выписали из больницы в Великобритании

Британские врачи три месяца они боролись за жизнь девочки, рожденный с критически низкой массой тела, сообщает телеканал "360" со ссылкой на BBC.
Джеймсу Дери и его супруге Робин Брайант сказали готовиться к самому худшему: малышка могла погибнуть во чреве матери в любой момент, начиная с 20-й недели. Женщина находилась на сроке 28 недель, когда врачи решили, что она не сможет доносить и родить ребенка. Врачи были обеспокоены тем, что у плода во время ультразвукового исследования были видны укороченные ручки и ножки. Медики предположили, что это генетическое или хромосомное заболевание. Малышка отставала в развитии, шансы на благополучное завершение беременности у Робин были невелики.
Робин молилась за жизнь своего еще не рожденного ребенка. Когда наконец врачи провели кесарево сечение и достали ребенка, выяснилось, что у младенца не работает одна почка. Кроме того, девочке не поступало достаточно питательных веществ из-за патологии плаценты. Генетического заболевания у нее, к счастью, врачи не нашли.
В момент рождения девочка, которую назвали Халли, весила 1 фунт и 1 унцию (500 грамм). Размером она была с ладонь своей матери. Ребенок провел три месяца в университетской больнице Уэльса в Кардифе. Она научилась дышать самостоятельно. Когда вес младенца увеличился ровно в три раза, ее выписали и отправили домой к родителям и старшему брату — 4-летнему Оливеру.
Комментарии