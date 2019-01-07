Жителю Новокузнецка Алексею Жаворонкову придется заплатить 15 тысяч рублей штрафа за покупку солнцезащитных очков через Aliexpress, которые Куйбышевской районный суд признал шпионским средством сообщает "Город новостей".
Мужчина катается на горных лыжах. Осенью 2017 года он решил купить очки со встроенной камерой, чтобы от первого лица снимать катание на трассе. Он посоветовался с коллегой, который лучше разбирался в технике, после чего заказал очки в интернете за 2 тысячи рублей.
Посылку отправили в октябре. Когда она проходила через аэропорт Екатеринбурга, таможенники увидели наименование в квитанции. В отношении мужчины возбудили дело о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Жаворонков не признал вину. Он заявил, что не знал, что такие очки запрещены в России. В свое оправдание он также сказал, что заказал очки без карты памяти и поэтому физически не мог записать на них что-либо.
Жаворонков — не первый россиянин, которого осудили из-за интернет-заказа. Ранее фигурантом уголовного дела стал курганский фермер, купивший GPS-трекер, чтобы следить за непослушным теленком. Статья о "негласном получении информации" также затрагивает встроенные диктофоны, средства прослушки и записи. По статистике Судебного департамента, с января по июнь 2018 года за это осудили 86 россиян, в 2017-м — 257 россиян, в 2016-м — 236.
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